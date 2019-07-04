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четверг, 04 июля 2019 15:05

"Зачем ее похищать? Жениться на ней?"- Коломойский о Гонтаревой

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&quot;Зачем ее похищать? Жениться на ней?&quot;- Коломойский о Гонтаревой
Коломойский решил, что не будет похищать Гонтареву. Фото: Эспрессо TV

Игорь Коломойский заявил, что предоставит экс-главе НБУ Валерии Гонтарева самолет, если ей надо будет прилететь из Британии в Украину на допрос.

Ранее он говорил, что в случае необходимости "привезет Гонтареву в Украину частным порядком". Он заявил, что его слова неправильно интерпретировали, поэтому предоставил объяснения.

"Это вырвано из контекста", - говорит Игорь Коломойский. "Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно? Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызвал, она не собирается никуда уезжать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком принудительном порядке, - экстрадиция, еще что-то. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать ".

Экс-глава НБУ отказалась от предложения о предоставлении транспорта Коломойским и восприняла это как угрозу.

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"По-английски это kidnapping, говорит Гонтарева. "Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему ".

Олигарх считает, что она придумывает сказки и из себя жертву.

"Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и полетела", - говорит Коломойский.

Олигарх Игорь Коломойский общается со своим бывшим юристом Андреем Богданом не чаще, чем раз в месяц. Это связано с отсутствием свободного времени у нового главы Офиса президента Владимира Зеленского. Добавил, что они не обсуждают государственных дел.

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Дата
04
июля

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