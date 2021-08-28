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суббота, 28 августа 2021 11:00

Забудьте о шортах и купальниках - какой будет погода 28 августа

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Забудьте о шортах и купальниках - какой будет погода 28 августа
28 августа дождливо только на западе Украины. Фото: "УНИАН".

На большинстве территории Украины, 28 августа облачно с прояснениями.

Дождливо только во Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой и Закарпатской областях. Температура воздуха днем ​​+20, + 22 °С. Ночью +11, + 13 °С передает Укргидрметцентр.

Наиболее жарко будет на юге и на востоке страны - отметки термометров днем ​​перевалят за + 30 °С. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 °С до +18 °С на Херсонщине и Одесской области.

На Севере - облачно с прояснениями. Тепература воздуха днем ​​+21, + 25 °С, ночью до +14 °С.

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В центральной части страны, в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях до +29 °С днем. Ночью +12, + 14 °С.

В столице - без осадков. Днем воздух прогреется до +23, + 25 °С, ночью 12 + 14 °С.

На следующей неделе в Украину придет настоящая осенняя погода. Все регионы кроме Востока накроют дожди, но температура воздуха днем не будет падать ниже 18 ° С. А 1 сентября синоптики ожидают грозы по всей стране.

28 августа по возможности отдавайте долги. Не задерживайте у себя чужих вещей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

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