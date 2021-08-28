Забудьте о шортах и купальниках - какой будет погода 28 августа

На большинстве территории Украины, 28 августа облачно с прояснениями.
Дождливо только во Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой и Закарпатской областях. Температура воздуха днем +20, + 22 °С. Ночью +11, + 13 °С передает Укргидрметцентр.
Наиболее жарко будет на юге и на востоке страны - отметки термометров днем перевалят за + 30 °С. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 °С до +18 °С на Херсонщине и Одесской области.
На Севере - облачно с прояснениями. Тепература воздуха днем +21, + 25 °С, ночью до +14 °С.
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В центральной части страны, в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях до +29 °С днем. Ночью +12, + 14 °С.
В столице - без осадков. Днем воздух прогреется до +23, + 25 °С, ночью 12 + 14 °С.
На следующей неделе в Украину придет настоящая осенняя погода. Все регионы кроме Востока накроют дожди, но температура воздуха днем не будет падать ниже 18 ° С. А 1 сентября синоптики ожидают грозы по всей стране.
28 августа по возможности отдавайте долги. Не задерживайте у себя чужих вещей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
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