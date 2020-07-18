Заболели Covid-19 в мире более 14 млн, умерло - более 600 тыс.

Сообщили свежую статистику по Covid-19 в мире. Фото: unsplash.com

Количество умерших от связанных с коронавируса заболеваний в мире достигла состоянию на утро субботы 602 656 человек, увеличившись за сутки на 13 445.

Такие данные утром субботы приводит сайт университета Джонса Хопкинса.

За прошедшие сутки сообщили о вдвое меньшую килькитсь летальных случаев - 5 087.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9 часов утра по киевскому времени насчитывалось 14 106 753 инфицированных Сovid-19. За сутки цифра увеличилась на 339 205 случаев - против 212 701 выявленных сутками ранее. В общем излечились от коронавирусной болезни почти 7,9 млн. человек.

Отметку в 1 млн случаев заражений с начала пандемии пересекли три страны: США, Бразилия и Индия.

В Соединенных Штатах суммарно выявлено 3 647 715 больных (рост за сутки - 71 559), умерли 139 266 человек (рост за сутки - 908), вылечились более 1,1 млн.

В Бразилии количество инфицированных достигло 2 046 328 человек (рост за сутки - 34 177), умерли 77 851 (рост за сутки - 1163), излечены более 1,4 млн.

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На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки количество больных выросло с 1 003 832 до 1 039 084. При этом 26 273 человека умерли и 653,7 тыс. выздоровели.

По количеству умерших третье место заняла Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 318 человек, всего зараженных 294 803 человека.

Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. В первую очередь вакцину могут получить медработники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому больше 65 лет. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.