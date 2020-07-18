Заболели Covid-19 в мире более 14 млн, умерло - более 600 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2511
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 792
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 558
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 243
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 414
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4716
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6615
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
6
7
15
9
18
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Видео
Все видео
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Священник объявил голодовку из-за аварийной дороги
Священник объявил голодовку из-за аварийной дороги
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1080
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4842
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 198
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
суббота, 18 июля 2020 10:15

Заболели Covid-19 в мире более 14 млн, умерло - более 600 тыс.

  Комментировать
Заболели Covid-19 в мире более 14 млн, умерло - более 600 тыс.
Сообщили свежую статистику по Covid-19 в мире. Фото: unsplash.com

Количество умерших от связанных с коронавируса заболеваний в мире достигла состоянию на утро субботы 602 656 человек, увеличившись за сутки на 13 445.

Такие данные утром субботы приводит сайт университета Джонса Хопкинса.

За прошедшие сутки сообщили о вдвое меньшую килькитсь летальных случаев - 5 087.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9 часов утра по киевскому времени насчитывалось 14 106 753 инфицированных Сovid-19. За сутки цифра увеличилась на 339 205 случаев - против 212 701 выявленных сутками ранее. В общем излечились от коронавирусной болезни почти 7,9 млн. человек.

Отметку в 1 млн случаев заражений с начала пандемии пересекли три страны: США, Бразилия и Индия.

В Соединенных Штатах суммарно выявлено 3 647 715 больных (рост за сутки - 71 559), умерли 139 266 человек (рост за сутки - 908), вылечились более 1,1 млн.

В Бразилии количество инфицированных достигло 2 046 328 человек (рост за сутки - 34 177), умерли 77 851 (рост за сутки - 1163), излечены более 1,4 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ назвали наиболее типичные способы заражения коронавирусом

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки количество больных выросло с 1 003 832 до 1 039 084. При этом 26 273 человека умерли и 653,7 тыс. выздоровели.

По количеству умерших третье место заняла Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 318 человек, всего зараженных 294 803 человека.

Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

В первую очередь вакцину могут получить медработники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому больше 65 лет. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заболели Covid-19 в мире более 14 млн, умерло - более 600 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 22275
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 11934
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
5
 Просмотров: 11502
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15
 Просмотров: 9108
Задержали членов &quot;Белого братства&quot;, которые пытали людей и сбывали наркотики
Задержали членов "Белого братства", которые пытали людей и сбывали наркотики Просмотров: 7101
Общество
На рейсах в Турцию и ОАЭ обновили правила перевозки багажа
На рейсах в Турцию и ОАЭ обновили правила перевозки багажа
Детей в оздоровительные лагеря планируют принимать с 31 июля
Детей в оздоровительные лагеря планируют принимать с 31 июля Просмотров: 27
В субботу в отдельных регионах будут лить дожди и выпадет град
В субботу в отдельных регионах будут лить дожди и выпадет град Просмотров: 234
18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день
18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день
 Просмотров: 297
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
6
 1 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
6
Как украинцы относятся к запрету коммунистической символики
4
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
4
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Голосов: 52263
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua