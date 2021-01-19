За выходные пророссийские боевики на Донбассе около 100 раз нарушили перемирие - ОБСЕ

Миссия ОБСЕ продолжает документировать войну на Донбассе. Фото: Укринформ

С вечера 15 до вечера 17 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Востоке Украины более 90 нарушений перемирия.

Больше всего на территории Донецкой области, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

На территории Донецкой области зафиксировали 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в том числе 4 взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украины Широкиного и Лебединского.

Еще 8 нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывов вблизи оккупированного Калинового.

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Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6294 нарушений, в том числе 2600 взрывов.