За убийство редких животных установили рекордный штраф

За убийство лося придется заплатить 130 000 гривен. Фото:kluch.media

За убийство лося установили штраф в 130 тыс. грн.

Это крупнейший штраф за нанесение вреда редким животным в Украине. Такой же придется заплатить за убийство зубра и бурого медведя, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в Facebook.

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"Предупреждаю всех браконьеров: за нанесение вреда этому животному придется заплатить 130 тыс. грн. Надеюсь, что это отобьет желание у многих гнаться за адреналином и плевать на окружающий мир и, в частности, на решения государства", - написал Семерак.

Европейского лося, который водится в Украине, внесли в Красную книгу страны в декабре 2017-го. В феврале 2017-го Семерак заявлял, что популяция лося в Украине насчитывает от 2 до 6 тыс. животных. Для сравнения, в Беларуси и Польше - около 30 тысяч.

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