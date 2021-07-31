За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти

С января по май 2021 года в Украине умерло почти 300 тыс. человек.

Больше всего смертей происходит в результате сердечно-сосудистых заболеваний - 185 828, по данным Государственной службы статистики. Также многие люди потеряли жизнь из-за рака.

Не нужно утешать пустыми надеждами людей, которые должны скоро умереть. Нужно просто быть рядом, говорит владелец киевской Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

Почему люди боятся смерти?

Это естественный страх. С одной стороны срабатывает инстинкт самосохранения. Люди опасаются ситуаций, которые угрожают или могут угрожать жизни. Ведь это самое ценное, что у них есть. Также пугает неизвестность. Мы не знаем, что это такое и что будет после смерти. Наше мышление устроено так, что если мы что-то не знаем - это пугает. Поэтому придумываем что угодно, чтобы успокоиться, чтобы объяснить понятие смерти. Этот страх вызывает желание оградить себя от всего, что с этим связано.

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Как старикам себя готовить - к кому обращаться?

Как правило, пожилые люди не так сильно боятся смерти. Можно сказать, что они к ней как-то более подготовлены. Я думаю, что обращаться нужно, прежде всего, к самому себе. Ведь самые правильные советы мы можем получить, углубившись в свое сознание. Однако можно обратиться и к профильному психологу, который работает со страхом смерти. Также в законодательстве предусмотрено волеизъявление, с помощью которого можно спланировать свое последнее событие в жизни. Например, если нет близких, которые могут выполнить волю, то в некоторых ритуальных службах заключается договор. Можно прописать все нюансы: какая должна быть церемония, гроб, кого приглашать, нужна ли музыка и тому подобное. Не всегда есть близкие, которые могут обо всем позаботиться. Об этом знает мало людей, ведь нигде не обсуждают такие услуги.

Автор: pixabay.com Не нужно врать человеку, который умирает

Как нужно себя вести во время разговора с человеком, который умирает? Что говорить? Как подбадривать, но в то же время оставаться честным?

Нужно быть искренним. Если человек в сознании, с ним нужно общаться в спокойно, доброжелательно. Ведь в этот период мы способны отбросить все свои социальные роли и по-настоящему быть собой. Все материальное перестает иметь значение. Близкому человеку, который умирает, нужно дать заботу и любовь. Как бы это странно не звучало, но это, на мой взгляд, самое важное. Если в бессознательном состоянии, то можно разговаривать с ним опять же тихо и спокойно, держать за руку. Скажите, что любите, старайтесь выражать доброжелательность. Не нужно говорить о том, что вам очень жаль, что вы будете страдать после его смерти, не нужно плакать над человеком. Не проявляйте никаких отрицательных эмоций. В таком состоянии человек очень чувствителен. Когда передаете негативные эмоции, можете сделать переход тяжелым. Старайтесь помочь уйти спокойно. Человек чувствует приближение своего смертного часа Не следует кормить родного ложными надеждами. Каждый человек чувствует приближение своего смертного часа. Подбадривание в этот момент будет выглядеть не искренним. Поговорите с человеком на приятные темы. Больше слушайте. Перед смертью человек может позволить себе рассказать то, что всю жизнь держал в себе. Это очень помогает освободиться от бремени прошлой жизни и умереть с чувством свободы и облегчения.

Когда человек имеет вообще начать думать о собственной смерти? Когда с детьми об этом начать говорить и как этот разговор завести?

Ребенок начинает осознавать смерть с 6-7-летнего возраста. В нашей культуре сложилась традиция скрывать от детей смерть родственников. Их не берут на похороны, им не рассказывают о смерти. Все что узнают дети о смерти бабушек и дедушек - это то, что те надолго уснули и полетели на "облака". Это происходит, потому что взрослые боятся смерти. Полагают, что у детей вид мертвого родственника в гробу вызовет ужас, от которого дети не смогут оправиться. На самом деле страх у детей больше вызовет недостаток знаний и неизвестность. Говорить о смерти с ребенком стоит тогда, когда он спросит вас об этом. Как бы вам ни было тяжело сказать, это нужно сделать. Можно объяснить на примере растений, насекомых, животных. Ведь вид живого цветка, который вянет в вазе, засохшей пчелы на подоконнике или тушек рыбы в супермаркете не ужасный для взрослых и для детей. Мы видим такое каждый день. Ведь не секрет, что все имеет начало и конец и движется по кругу. Рассвет меняется закатом, а после - снова наступает рассвет. Точно так же мы рождаемся в этом мире и с каждым днем ​​своей жизни приближаемся к смерти.

Автор: pixabay.com Пожилые люди хотят быть рядом с родными перед наступлением смерти

Есть ли у нас психологи, которых условно можно вызвать к умирающему человеку, чтобы специалист с ним поговорил и помог бы принять неизбежное? Если нет, то почему?

Существует даже направление в психотерапии - танатотерапия. Его цель - работа со страхом смерти. В случаях, когда этот страх настолько выражен, что создает человеку проблемы во многих жизненных аспектах. Но людям, которые умирают, нужны более психологи-проводники. Есть специалисты, которые этим занимаются. Их мало в нашей стране, поскольку спрос на их услуги незначителен. Пожилых и тяжелобольных в Украине принято, в лучшем случае, дохаживать дома, делают это родственники. В противном случае - больничная койка. Но если удастся договориться с врачами, ведь наши медучреждения не хотят портить себе статистику смертности и принимать в стационар безнадежно больных и умирающих стариков. Врачей будут ругать за такое. Еще один вариант, если у родственников есть деньги на оплату, это частные пансионаты для пожилых людей. Они становятся в Украине все более популярными. Удобный вариант для всех, кроме умирающего.

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Украинские мужчины живут в среднем 65 лет. Женщины 70-75 лет. Почему так мало, на ваш взгляд?

Мало? А может это много? Смотря с чем сравнивать. В некоторых странах Африки, Южной Америки, Азии средняя продолжительность жизни намного меньше, чем в Украине. А лет 300 назад этот показатель вообще составлял 30 лет. У мужчин всегда средняя продолжительность жизни была меньше, чем у женщин. Думаю, это связано с тем, что мужчины в современном мире менее эмоциональны. То есть в стрессовых ситуациях они держат все в себе, не показывая переживаний. Это еще больше ухудшает эмоциональное состояние. Стресс влияет на развитие инфарктов и инсультов, которые среди причин смерти стоят на первом месте в мире.

В США врачи впервые смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли без операции. Сделать это удалось с помощью прототипа магнитного шлема. Процесс лечения продолжался 36 дней, за которые глиобластома уменьшилась на 31%.