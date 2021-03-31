За топ-менеджера Приватбанка времен Коломойского внесли 50 млн грн залога

За Людмилу Шмальченко внесли 50 млн грн залога. Фото: pixabay

За экс-заместителя председателя правления Приватбанка внесли залог в размере более 50 млн грн.

Речь идет о Людмиле Шмальченко, сообщает Telegram-канал Центра противодействия коррупции.

Ранее Антикоррупционный суд назначил Шмальченко меру пресечения - 50 млн грн залога. Сегодня деньги внесли.

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Следствие признало Шмальченко пособницей в выведении из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году.

"Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения", - говорится в сообщении.

"Утверждать, что сумма внесенного залога является полностью "чистой" - мы не можем. Ведь закон не предусматривает проверку легальности денег, которые вносятся в качестве залога", - подчеркивают в Центре противодействия коррупции. - "За подозреваемого могут внести те же деньги, которые были выведены с его участием".

Ранее 2,7 млн грн залога внесли и за прежнюю начальницу департамента межбанковских операций казначейства Приватбанка Надежду Конопкину.