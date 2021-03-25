Дело миллиардных растрат в Приватбанке: бывшей чиновнице предлагали выехать на Кипр

ПриватБанк национализировали в 2016 году. Фото: @privatbank

Высший антикоррупционный суд определил 2,744 млн грн залога бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства Приватбанка Надежде Конопкиной.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают женщину в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

"Избрать подозреваемой Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога", - цитирует судью Веру Михайленко "Слово і діло".

"На заседании были интересные переписки, как прежнее руководство Приватбанка предлагало Конопкиной варианты выезда из Украины: "Мы ей предлагали на выбор: Братислава или Кипр с видом на жительство".

Выплачивали бывшим чиновникам Привата и "зарплату", однако за что именно - неизвестно. Прокурор зачитывал переписки в одной из групп в мессенджере, участником которой были и Конопкина со Шмальченко: "Зарплата". На что все остальные писали: "Спасибо!" Такие выплаты были в 2017-2019 годах, по крайней мере об этом свидетельствуют переписки. Одна такая уточняла и сумму выплат: "Зарплата, 500 Конопкиной". Но не уточнялась валюта", - пишет в Telegram журналист Олег Навиков.

На подозреваемую возложили ряд обязанностей, в частности воздерживаться от общения с подозреваемыми экс-председателем правления ПБ Александром Дубилетом, его экс-заместителем Людмилой Шмальченко, сдать загранпаспорта.

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23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще 2 бывшим высокопоставленным особам учреждения о подозрении в растрате более 136 млн грн. По версии следствия, подозреваемые за день до признания банка банкротом по ложным документам выплатили эту сумму страховой компании, связанной с бенефициарами финучреждения. Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.