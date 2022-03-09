За сутки миллион украинцев направили запрос на єПідтримку для ФЛП

6500 грн могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ. Фото: Михаил Федоров

Меньше, чем за сутки, украинцы направили миллион заявок на поддержку.

В частности, запросы могут посылать ФЛП всех групп, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Также помощь 6500 грн могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ.

Получить деньги могут украинцы в тех регионах, где активно ведутся боевые действия.

Как получить 6,5 тыс. грн и куда их можно потратить.