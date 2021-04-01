За стрельбу в Броварах будут судить 15 человек

Перевозчики хотели убрать конкурентов. Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить 15 участников банды, которая принимала участие в стрельбе во время попыток перераспределения пассажирских маршрутов в Бровары Киевской области.

Их обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием, сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету. Он ранее неоднократно был судим за совершение жестоких насильственных преступлений.

Перевозчики попросили его за денежное вознаграждение устранить конкурентов на маршруте Бровары - метро Лесная Киева.

Мужчина организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.

Утром 29 мая в жилом квартале Броваров Киевской области произошла перестрелка между 2 группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок. В результате конфликта пострадали 3 человека, 2 из них с огнестрельными ранениями доставили в больницу. По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа 3 микроавтобусами прибыла из Киева.