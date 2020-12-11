"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде

Мария с мужем и двумя детьми переехала в Пхукет в Таиланде. До того семья несколько лет подряд ездила зимовать в теплую страну, побывали в Паттайе, Районгу, Чангу, Самете, Пхукете. Семья любит посещать не туристические маршруты.

"Таиланд очень разный, поэтому советую побывать в разных регионах, чтобы попробовать, какой вам понравится. Недавно разрешили приезжать по безвизу, визу еще дважды можно продлить, но на счету нужно иметь определенную сумму денег. И это разумно. Весной этого года, когда начался карантин, билеты на вылет подорожали минимум вдвое. Для многих это стало проблемой", - говорит Мария.

Местные жители очень любят поговорить, но пока супруги изучило язык, то в общении проходило через переводчик.

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"Дети сначала учились онлайн, а потом пошли в школу. Образование здесь платное и стоит около 25 тысяч гривен на двоих детей ежемесячно. Сейчас мы с мужем работаем удаленно. Тайланд — туристическая страна и при отсутствии туристов немало бизнесов закрылось. Но до карантина я успела поработать спикером на выставке недвижимости. Здесь можно найти довольно необычные работы, знаю людей, которые ведут медитации, преподают курсы таро или ведут различные развлекательные игры типа "мафии", - говорит женщина.

Фото: maribelinfo_blog

С первых дней супруги чувствовали себя как дома. Но до сих пор не могут привыкнуть, что в стране все слишком сладкое.

"Складывается ощущение, что даже в автоматы с водой здесь добавляют сахар. К этому привыкнуть труднее всего", - почснює.

На жизнь в стране хватит от 15 тысяч гривен, но, чтобы жить очень комфортно нужно иметь 100 тысяч гривен ежемесячно.

"Это не социальная страна, здесь не стоит рассчитывать на любую помощь. Медицина, школы и садики — платные", - добавляет женщина.

Виктория Планетер шесть лет живет в поселке Мирис на острове Шри-Ланка. Она вышла замуж за ланкийца и родила двоих детей. За переезд пришлось поплатиться отношениями с мамой и жильем, которое у нее отобрали после того, как она заявила о своем решении. На острове есть многое из тех благ, которых нет в больших городах. Но нет основного: культурной жизни, парков, нет детских развлечений и обучения для дошкольников.