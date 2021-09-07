За ремонт костела Святого Николая возьмутся в октябре

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября. Фото: Суспільне

Противоаварийные работы внутри пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве планируют начать с середины октября.

"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При всем желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке стоит ремонтировать", - сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в социальной сети Facebook.

Надо убедиться, что "высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций". "А также без оценки и при неправильной последовательности работ – возможно разрушение стен/потолка и тому подобное. Это чрезвычайно кропотливая работа, на которую нужно время. Ведь она прямо касается безопасности пребывания внутри", - написал Ткаченко.

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"Ориентировочно, по ускоренной процедуре, рассчитываем начать противоаварийные работы с середины октября", - подчеркнул министр.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября. Концертный орган сгорел дотла. Одна люстра упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановилась. Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента.