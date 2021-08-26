За погоревшего на взятке в $90 тыс. чиновника внесли залог. Сумма впечатляет

За пойманного на взятке члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесли более 5 млн грн залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесли залог в полном объеме", - рассказала Чемерис "Укринформу".

Она добавила, что вечером 25 августа ВАКС выдал представителям задержанного справку о внесении залога, которую должны предоставить в СИЗО.

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20 августа детективы НАБУ разоблачили члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении $90 тыс. взятки за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игровым бизнесом. За два дня ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,6 млн грн залога.

По информации СМИ, на взятке погорел член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгений Гетьман.