За нами едут эшелоны и расстреливают тех, кто хочет сбежать – пленный оккупант о репрессиях Путина

liga.net Пленный оккупант признался, что их расселяют свои же по указанию Путина.

Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям.

Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных.

Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов"-эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Летчик в земле и никому ничего не расскажет" - у российских пилотов умышленно не раскрываются парашюты

В ходе продвижения вглубь Украины армия окупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия, говорит он.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой", - признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, окупант жалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы мясо, которое бросили под обстрел" – украинцы схватили солдата ДНР

"Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит", - признался пленник.

Пленный российский летчик подполковник Максим Криштоп рассказал, что их начали готовить к войне с Украиной еще в январе. Тогда лётчиков начали тренировать.