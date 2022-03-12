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Спецтема: Война России против Украины

За нами едут эшелоны и расстреливают тех, кто хочет сбежать – пленный оккупант о репрессиях Путина

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За нами едут эшелоны и расстреливают тех, кто хочет сбежать – пленный оккупант о репрессиях Путина
liga.net Пленный оккупант признался, что их расселяют свои же по указанию Путина.

Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям.

Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных.

Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов"-эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать.

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В ходе продвижения вглубь Украины армия окупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия, говорит он.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой", - признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, окупант жалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ.

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"Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит", - признался пленник.

Пленный российский летчик подполковник Максим Криштоп рассказал, что их начали готовить к войне с Украиной еще в январе. Тогда лётчиков начали тренировать.

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