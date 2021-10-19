За минувшие сутки от коронавируса умерли 538 украинцев

Вакцинация против коронавируса в Краматорске / Getty Images

От Covid-19 одной дозой вакцины привились более 8 млн украинцев. Более 193 тыс. вакцинировались за 18 октября.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 579 новых подтвержденных случаев Covid-19. Об этом сообщает Минздрав.

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В течение 18 октября от коронавируса умерли 538 украинцев. За весь период пандемии жертвами болезни стали 61 348 граждан Украины.

В целом в Украине провели 14,6 млн прививок. 95% госпитализированных с Covid-19 за неделю - невакцинированные.

"Вакцинация - единственный эффективный способ защититься от коронавируса", - сообщают в Минздраве.

За прошедшую неделю в Украине обнаружили более 105 тыс. новых случаев Covid-19. Это на 11% больше, чем за предыдущий. Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом в Украине, заняты. За прошедшую неделю Covid-19 унес жизни 2300 украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее.