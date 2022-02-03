За февральскими морозами идет незначительное потепление: прогноз до конца недели

Днем 4 февраля на Севере и в Центре ожидается -2...7°C, в южной части, на Востоке и Западе около нуля.

Ближайшей ночью ударит мороз в пределах -3...9°C, на Востоке и в Крыму 0...-3°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В пятницу снег пройдет на западе Украины, а небольшой дождь - на юге Крыма.

"В субботу снег будет на Западе, Севере и местами в Центре, кроме Днипра с районами. В воскресенье будет идти снег ночью на Востоке, днем мокрый снег ожидается только на Западе. На остальной территории Украины в ближайшее время без существенных осадков", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины ожидается -4...10°C, на крайнем севере до -12°C, на Западе 0...-2°C. Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, лишь в восточных областях еще днем будет -3...6°C.

В воскресенье ночью мороз задержится лишь в восточной части, -3...9°C. В течение дня оттепель и незначительное потепление охватят практически всю Украину. Ветер усилится в субботу и воскресенье будет преимущественно западных направлений.

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В Киеве завтра, 4 февраля, ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7°C, дневной до -3°C. Без осадков. В ночь на субботу в столице будет до -10...12°C, а уже днем начнется потепление. Периодически будет идти снег. Воскресенье в Киеве будет ветреным, но с оттепелью и без существенных осадков.

Автор: facebook.com/tala.didenko В ночь на субботу столицу поморозит

"До весны все ближе, поэтому используйте ближайшее похолодание, чтобы вытряхнуть пледы и ковры, оценить уют своего дома, выгулять красивые толстые шапки и пуховики", - добавила синоптик.

2 февраля в селе Гайдары Харьковской области сурок Тимка III спрогнозировал приход весны в Украину. Она начнется по расписанию, но будет нестабильной и прохладной.