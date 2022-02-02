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среда, 02 февраля 2022 12:03

Идет похолодание до -13°C: назвали дату

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Температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах +2...-3°C.

В западных и северных областях ожидается некомфортный северо-западный ветер с порывами, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Украина получит от атмосферы всего понемногу. На Западе, Севере будет идти снег. На Николаевщине, в Днипре с районами, на Запорожье, в Крыму, в Луганской и Донецкой областях - мокрый снег и дождь. В центральных областях, в Одесской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях - без существенных осадков. На дорогах либо "каша", либо гололедица", - говорится в сообщении.

На Юге и в восточных областях будет завтра теплее, +2...6°C.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Киеве 3 февраля периодически будет выпадать снег
В Киеве 3 февраля периодически будет выпадать снег

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идут ночные морозы и мощные осадки

В Киеве 3 февраля периодически будет выпадать снег. На дорогах гололед. Порывистый северо-западный ветер. Ближайшей ночью -2...5°C, завтра днем в столице от +1...-2°C.

Из ближайшей перспективы самыми холодными ожидаются ночи 4 и 5 февраля, -5...13°C.

"Дальше снова градусы подтянутся ближе к нулю. Итак, рассчитывайте на сырую, преимущественно облачную погоду, со скачком до ночных морозов в пятницу и субботу", - добавила синоптик.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны – в пределах нормы.

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Дата
02
февраля

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