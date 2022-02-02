 
Ексклюзивы
1/5
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 549
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 5346
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 765
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 441
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 756
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 594
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1539
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 3753
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2394
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
5 Просмотров: 9540
Фото
Все фото
4
8
4
3
3
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал &quot;блюдо-антистресс&quot;
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
В Украину прибыла &quot;шестая птичка&quot; с военной помощью от США
В Украину прибыла "шестая птичка" с военной помощью от США
Видео
Все видео
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 675
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 279
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 990
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 630
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 12:53

Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"
4

  Комментировать

Фото: "Суспільне Харків"

2 февраля в селе Гайдары Харьковской области сурок Тимка III спрогнозировал приход весны в Украину.

Она начнется по расписанию, но будет нестабильной и прохладной, пишет "Суспільне".

Предсказание грызуна "расшифровала" соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", - сказала Токарская.

Тимке также предложили выбрать лучшее "блюдо-антистресс" для украинцев. Им стало сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Борщ с пышками и вареники с луком грызун проигнорировал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Февраль начнется с похолодания: обновленный прогноз

Жизнь украинцев, как и сурков, связана со степью, сравнил биолог Дмитрий Шабанов.

"Сурок - это животное, которое живет в степи, питается травами, рядом со своей норой. И он такой кругленький и маленький, потому что должен набрать жир, чтобы перезимовать. И он такой пушистый, чтобы не пачкался, когда перемещается.

Мы тоже живем в степи. Наш народ, наша культура связаны со степью. И след степи у нас, не в строении и физиологии, а в поведении. Мы сейчас в Слободской Украине. Это лесостепь, где всегда можно было заниматься земледелием, оседлым, лесным, но сюда могли легко приходить представители кочевых культур", - сказал Шабанов.

Традиция будить сурка для предсказания наступления весны в Украине зародилась недавно. День сурка - это национальный праздник США, который ежегодно отмечается 2 февраля. Этот день празднуют каждый год и в селе Гайдары. Кроме предсказания погоды, инициаторы мероприятия предлагают сурку сделать прогнозы на различные актуальные темы. Так, в 2017 году Тимка II "предсказал" безвиз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 46188
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 40180
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 1 Просмотров: 15471
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 9711
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
17
 Просмотров: 5346
Общество
В Минобороны объяснили, кто сможет избежать военного призыва с 2024 года
В Минобороны объяснили, кто сможет избежать военного призыва с 2024 года Просмотров: 180
Большинство украинцев не хотят вбухивания денег в "Большое строительство" Зеленского
Большинство украинцев не хотят вбухивания денег в "Большое строительство" Зеленского Просмотров: 180
Россия дестабилизирует мир - опрос показал настроения украинцев
Россия дестабилизирует мир - опрос показал настроения украинцев Просмотров: 99
В Карпатах объявили штормовое предупреждение
В Карпатах объявили штормовое предупреждение Просмотров: 72
Идет похолодание до -13°C: назвали дату
Идет похолодание до -13°C: назвали дату Просмотров: 675
Больше всего комментируют
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
4
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
1
У депутатов есть секретные планы действий на случай вторжения России
1
"Слуги", Шарий и ведущий канала Мураева продвигают telegram-каналы спецслужб РФ – СМИ
Голосов: 58379
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть