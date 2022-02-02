Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"

Фото: "Суспільне Харків"

2 февраля в селе Гайдары Харьковской области сурок Тимка III спрогнозировал приход весны в Украину.

Она начнется по расписанию, но будет нестабильной и прохладной, пишет "Суспільне".

Предсказание грызуна "расшифровала" соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", - сказала Токарская.

Тимке также предложили выбрать лучшее "блюдо-антистресс" для украинцев. Им стало сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Борщ с пышками и вареники с луком грызун проигнорировал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Февраль начнется с похолодания: обновленный прогноз

Жизнь украинцев, как и сурков, связана со степью, сравнил биолог Дмитрий Шабанов.

"Сурок - это животное, которое живет в степи, питается травами, рядом со своей норой. И он такой кругленький и маленький, потому что должен набрать жир, чтобы перезимовать. И он такой пушистый, чтобы не пачкался, когда перемещается.

Мы тоже живем в степи. Наш народ, наша культура связаны со степью. И след степи у нас, не в строении и физиологии, а в поведении. Мы сейчас в Слободской Украине. Это лесостепь, где всегда можно было заниматься земледелием, оседлым, лесным, но сюда могли легко приходить представители кочевых культур", - сказал Шабанов.

Традиция будить сурка для предсказания наступления весны в Украине зародилась недавно. День сурка - это национальный праздник США, который ежегодно отмечается 2 февраля. Этот день празднуют каждый год и в селе Гайдары. Кроме предсказания погоды, инициаторы мероприятия предлагают сурку сделать прогнозы на различные актуальные темы. Так, в 2017 году Тимка II "предсказал" безвиз.