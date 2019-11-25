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понедельник, 25 ноября 2019 09:13

За 5 лет в Украине запустят единый портал госуслуг

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За 5 лет в Украине запустят единый портал госуслуг
На первом этапе планируется оцифровать все документы. Фото: zaxid.net

В Министерстве цифровой трансформации хотят создать единый портал госуслуг.

За три-пять лет все услуги в нашей стране оцифруют и они будут доступны на едином сайте, рассказал председатель Минцифры Михаил Федоров в интервью "Радіо Свобода".

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифруем, поменяем дизайн, поменяем логику получения услуг", - отметил чиновник.

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Федоров говорит, что в начале будет несколько услуг, но с каждым месяцем они будут добавляться. На первом этапе планируется оцифровать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.

В ближайшее время в Украине могут запустить электронными нотариальные доверенности.Соответствующая услуга у нотариуса не будет стоить дороже.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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