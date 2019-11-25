За 5 лет в Украине запустят единый портал госуслуг

В Министерстве цифровой трансформации хотят создать единый портал госуслуг.
За три-пять лет все услуги в нашей стране оцифруют и они будут доступны на едином сайте, рассказал председатель Минцифры Михаил Федоров в интервью "Радіо Свобода".
"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифруем, поменяем дизайн, поменяем логику получения услуг", - отметил чиновник.
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Федоров говорит, что в начале будет несколько услуг, но с каждым месяцем они будут добавляться. На первом этапе планируется оцифровать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.
В ближайшее время в Украине могут запустить электронными нотариальные доверенности.Соответствующая услуга у нотариуса не будет стоить дороже.
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