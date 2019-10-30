За 5 лет Украина сделала в сфере борьбы с коррупцией больше всех в мире - эксперт

Карл Волох: олигархические и промосковские СМИ формировали образ майдановской власти как преступников. Фото: Тарас Подолян

Уровень коррупции в Украине с 2013 по 2017 сильно снизился. За это время убытки от нее уменьшились на восемь миллиардов долларов в год. Это 25 процентов бюджета страны.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Международный валютный фонд в своих заявлениях постоянно вспоминает о коррупции. Но он не проводил ни одного исследования по этой теме. В Фонде делают выводы на основе информации, которую им вкладывают в головы. Борьба с коррупцией - это не посадки, а изменение законодательства, которое уменьшает поле для злоупотреблений. За предыдущие пять лет Украина сделала в этой сфере больше всего в мире", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох

По словам Карла Волоха, удалось убрали самые большие схемы.

"Например, в Нафтогазе были три сделки с фирмами-прокладками, передачей лицензии на добычу и договорам о совместной деятельности. Из-за них мы теряли где-то 3,5 миллиарда долларов.

Вторая глобальная победа - система государственных закупок ProZorro. Третья - держобнал, который был за Януковича. В мае 2017 года из-за этого задержали налоговиков (23 бывших руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы арестовали, из 15 областей вертолетами доставили в Киев. По версии следствия, через сеть фиктивных предприятий бизнес переводил безналичные средства в наличные или ценные бумаги, чтобы минимизировать налоги. 13 марта в этом году производство передали в суд. - Gazeta.ua). Дело расследовано, насчитывает тысячи томов. Суд продлится еще несколько лет. Бюджет от этой схемы терял 3,5 миллиарда долларов в год, показала экспертиза", - говорит публицист.



Кроме крупных сделок, закрыли кучу меньших, отмечает он.

"Ликвидировали насквозь коррумпированные Госавтоинспекцию и МРЭО (межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы при ГАИ. - Gazeta.ua).

Сегодня украинец меньше сталкивается с требованием взяток. Однако будет кричать о страшной коррупции, если спросить. Олигархические и промосковские СМИ формировали образ майдановской власти как преступников", - добавляет Карл Волох.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.