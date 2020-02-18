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вторник, 18 февраля 2020 18:16

За 2019 год украинцев стало меньше на четверть миллиона

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В Госслужбе статистики сообщили, что население Украины в 2019 году сократилось на 250,8 тыс человек. Сейчас оно составляет 41 млн 902 тыс.

Только за декабрь население Украины сократилось на 20,3 тыс. человек, пишет Общественное.

Значительным в Украине есть разрыв между числом умерших и родившихся: на 100 умерших приходится 53 родившихся.

Автор: Государственная служба статистики
  Только за декабрь население сократилось на 20,3 тыс. человек
Только за декабрь население сократилось на 20,3 тыс. человек

"Данные по расчету (оценки) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

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Данные Госкомстата отличают от информации Кабмина по данным так называемой электронного переписи. Сообщалось, что на 1 декабря 2019-го население Украины составляет 37 млн ​​289 тыс человек. Цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть к ней не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма. По сравнению с предыдущей переписью 2001 года население Украины сократилось более чем 11 млн человек. Тогда этот показатель составил 48 млн 457 тыс.

Численность населения Украины продолжает сокращаться под влиянием нескольких факторов. Больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на презентации проекта "Оценка численности наличного населения Украины"

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18
февраля

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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