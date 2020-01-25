Назвали 3 главных причины сокращения количества украинцев

zaxid.net Перепись населения: назвали главные причины сокращения количества украинцев

Численность населения Украины продолжает сокращаться под влиянием нескольких факторов.

Больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на презентации проекта "Оценка численности наличного населения Украины", передает slovoidilo.

"Есть три больших блока. Первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", - сказал Дубилет.

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Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей.Среди них - 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. В Киеве живет 3,7 млн человек.