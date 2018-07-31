WizzAir осенью запускает рейс из Харькова в Лондон. Фото: twitter.com/wizzair

Авиаперевозчик WizzAir запускает новый рейс из Харькова в Лондон в аэропорт Лутон.

Первые авиарейсы компания осуществит в середине ноября. Об этом сообщается на сайте WizzAir.

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Стоимость билетов стартует от £ 17.99 (примерно 630 гривен) в одну сторону.

Компания Wizz Air осуществила первый рейс 19 мая 2004 из аэропорта Катовице. Сегодня компания обслуживает 500 маршрутов из 27 аэропортов.

В Украине компания осуществляет рейсы из аэропортов "Киев" имени Игоря Сикорского, "Львов" имени Даниила Галицкого и "Харьков".

Также компания предлагает рейсы из Харькова в Вену, Дортмунд и Катовице.

Авиаперевозчик имеет однотипные самолеты семейства A320, в том числе A320s и A321ceo.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" открыла регулярное воздушное сообщение между Киевом и Винницей.