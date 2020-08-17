Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 477
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2349
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2304
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
9
5
4
4
5
Ющенко заставил чиновников снять галстуки
Ющенко заставил чиновников снять галстуки
&quot;Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?&quot; - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
&quot;Братья-белорусы, Одесса с вами&quot;: памятник Дюка &quot;одели&quot; в бело-красное полотнище
"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюка "одели" в бело-красное полотнище
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Видео
Все видео
Мэр Умани пригрозил хасидам
Мэр Умани пригрозил хасидам
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1692
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1782
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 666
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 14:50

Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь

  Комментировать
Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь
Правительство Украины распорядилось выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн. Фото: Reuters

Правительство Украины распорядилось выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн МВД для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.

17 августа Кабинет министров Украины принял соответствующий проект в исполнение указа президента, сообщает пресс-служба правительства.

"МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Бейруте: президент страны не собирается уходить в отставку с должности

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек (из них 1 гражданин Украины), около 6 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Ющенко заставил чиновников снять галстуки

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 21736
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 15246
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13644
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 8775
Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист
Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист Просмотров: 7281
Общество
Независимость - это возможность жить по собственному сценарию
Независимость - это возможность жить по собственному сценарию
 Просмотров: 63
"Победа: Донбасс и Крым" - самое первое в списке желаний Тараса" - родители Героя Украины провели сороковины
"Победа: Донбасс и Крым" - самое первое в списке желаний Тараса" - родители Героя Украины провели сороковины Просмотров: 1152
Обсерваторию на горе Поп Иван превратят в театральную площадку
Обсерваторию на горе Поп Иван превратят в театральную площадку Просмотров: 279
Одиозный судья Вовк сообщил о неудачном допросе
Одиозный судья Вовк сообщил о неудачном допросе Просмотров: 252
Мэр Умани пригрозил хасидам
Мэр Умани пригрозил хасидам
 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 52725
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua