Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь

Правительство Украины распорядилось выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн. Фото: Reuters

Правительство Украины распорядилось выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн МВД для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.

17 августа Кабинет министров Украины принял соответствующий проект в исполнение указа президента, сообщает пресс-служба правительства.

"МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки", - сказано в сообщении.

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Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек (из них 1 гражданин Украины), около 6 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали в 2014 году с судна российского бизнесмена и хранили на складе.