Взрыв в Балаклее: назвали имена погибших

В результате взрыва боеприпасов двое военных погибли, один тяжело ранен. Фото: glavcom.ua

В результате взрыва боеприпасов в Балаклее погибли 2 военнослужащих части А0563 - прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

"Военные погибли во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы", - указано на странице части в Facebook.

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Кроме того, солдат Денис Янчевский получил серьезные ранения и находится в больнице.

91-й отдельный полк оперативного обеспечения (91 ОПОЗ, в / ч А0563) - формирование инженерных войск в составе Сухопутных войск Украины. Дислоцируется в городе Ахтырка Сумской области.

Неподалеку от города Балаклея Харьковской области на складах взрываются боеприпасы. Происходят одиночные взрывы на территории арсенала. Разлет обломков 20-30 м, горит трава. Это произошло во время вывоза снарядов из арсенала.