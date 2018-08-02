В Камъянску взорвался микроавтобус с депутатом Виталием Чернявским. Фото: 5692.com.ua

В городе Каменское, бывший Днепродзержинск взорвался микроавтобус с депутатом городского совета из партии "Батькивщина" Виталием Чернявским.

Отмечается, что автомобиль принадлежит батальону "Днепр". Инцидент произошел на пересечении улиц Сачко и Москворецкой, передает местный сайт 5692.

"В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых в огне: показали видео горящего пляжа

Чернявский остался жив, однако сильно пострадал, сейчас он в больнице.

Правоохранители комментировать ситуацию отказались. Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По факту нападения на лидеров Одесской организации Народного Руха Украины - Михаила Кузаконя и Григория Козьму - полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.