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четверг, 02 августа 2018 18:16

Взорвался микроавтобус с депутатом

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  В Камъянску взорвался микроавтобус с депутатом Виталием Чернявским. Фото: 5692.com.ua
В Камъянску взорвался микроавтобус с депутатом Виталием Чернявским. Фото: 5692.com.ua

В городе Каменское, бывший Днепродзержинск взорвался микроавтобус с депутатом городского совета из партии "Батькивщина" Виталием Чернявским.

Отмечается, что автомобиль принадлежит батальону "Днепр". Инцидент произошел на пересечении улиц Сачко и Москворецкой, передает местный сайт 5692.

"В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Чернявский остался жив, однако сильно пострадал, сейчас он в больнице.

Правоохранители комментировать ситуацию отказались. Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа.

 

По факту нападения на лидеров Одесской организации Народного Руха Украины - Михаила Кузаконя и Григория Козьму - полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

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