Ульяна Супрун больше всего влияет на украинскую молодежь через соцсети. Фото: Reuters

Аналитики выяснили, кто из публичных людей больше всего влияет на украинскую молодежь в социальных сетях.

На первом месте оказалась бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, далее журналистка и телеведущая Янина Соколова, на третьем месте шоу-мен и телеведущий Сергей Притула. Об этом свидетельствует исследование Совета по международным исследованиям и обменам и аналитиков системы мониторинга социальных медиа SemanticForce.

Влияние на молодежь определяли исключительно с помощью Facebook, поскольку там происходит наибольшая активность.

Как отмечается, к Супрун прислушиваются в целом по всей Украине, в тоже время Соколова имеет наибольший влияние в центральных регионах, а Притула - в центральных и западных.

Фото: IREX

Также в топ-10 "влиятельных" вошли аккаунты бывшего парламентария Борислава Березы, ветерана и блогера Валерия Ананьева, бывшего политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, писательницы Оксаны Забужко, журналиста и телеведущего Сергея Иванова, певца и народного депутата Святослава Вакарчука и блогера Анатолия Шария.

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Фото: IREX

Среди организаций, самыми влиятельными оказались портал Освита.ua (по всей Украине), проект открытых онлайн-курсов Prometheus и скаутская организация "Пласт" (в центральных и западных регионах). При этом аналитики отмечают, что организации в Украине имеют значительно меньшее влияние на молодежь в социальных сетях, чем отдельные лица.

Самыми популярными среди украинцев, которые используют мобильную операционную систему Android от компании Google, есть мобильные приложения Viber, Chrome и YouTube.