Вывозили сигареты и золото - работников украинского посольства поймали с поличным

Сотрудников отозвали из заграничной командировки. Фото: pixabay.com

Двое сотрудников украинского посольства в Польше пытались незаконно вывезти из Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Переправляли контрабанду на служебном авто. Работников посольства подозревают в коррупции, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из дома". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - пишет Кулеба.

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По словам министра, он принял решение отозвать обоих сотрудников с досрочной загранкомандировки. Они больше не будут работать в посольстве. Также уже началось расследование по поводу выявленных фактов.

"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", - подчеркнул Кулеба.

В Кыргызстане задержали главу пресс-службы президента за коррупцию. Подозреваемый обещал за деньги устроить претендента на важную государственную должность.