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четверг, 20 мая 2021 10:35

"Вышитыми вещами мыли машини" - Леся Воронюк рассказала, как изменилось отношение к вышиванкам

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&quot;Вышитыми вещами мыли машини&quot; - Леся Воронюк рассказала, как изменилось отношение к вышиванкам
Основательница Дня вышиванки имеет в семейной коллекции около 300 вышитых рубашек. Фото: предоставлено Лесей Воронюк

Основательница Всемирного дня вышиванки 33-летняя Леся Воронюк поделилась, как изменилось отношение к вышитым рубашкам за 15 лет. Женщина имеет более 300 вышиванок в семейной коллекции. А самыми дорогими для нее являются вышитые рубашки ее детей.

Об этом рассказала во время интервью Gazeta.ua.

"За это время отношение к вышитым рубашкам изменилось кардинально. В 1991 году была часть интеллигенции, которая понимала ценность этим вещам, а в целом у населения происходило обесценивание как рубашек, так и материально-культурного наследия. Многие исследователи были свидетелями того, как полотенцами или рубашками мыли машины или стелили при входе в дом, как тряпку. Старинную работу коллекционеры могли выменять на мыло. Для части населения вышитые вещи были просто хламом. Старинные вещи вывозили на свалку, а вместо них покупали персидские ковры или полотенца. Был период, когда на Пасху такие - с штампованным рисунком - брали в церковь вместо вышитых. Советский Союз навязывал эти перевернутые ценности. Как следствие - несколько поколений потеряло преемственность культурных ценностей и кодов. Не думаю, что удалось до конца их вернуть, но сейчас положение дел значительно лучше, чем тогда", - отметила она.

Основательница Дня вышиванки имеет в семейной коллекции около 300 вышитых рубашек.

"Это и старинные, и современные. Надеваю и те рубашки, которые вышивали бабушки или прабабушки. Для меня это имеет совсем другое значение. Надеваешь не просто красивую вещь, а представляешь, что в этом ходили твои предки. Никогда не видела хотя бы две одинаковые старинные рубашки. Даже если они могут выглядеть идентичными, всегда орнамент будет другим в определенных деталях, или цвета отличаться. Очень нравятся буковинские, гуцульские и решетиловские рубашки.

Самые дорогие для меня - вышиванки моих детей. Сын с дочкой растут, поэтому каждый год им надо покупать новые. Малые рубашки прячу в шкаф. Надеюсь, когда-то подарю внукам. Умею вышивать, но ни одной рубашки себе не вышила. Это кропотливая работа, надо быть настоящим мастером", - рассказала Воронюк.

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Полный текст интервью с ней читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Основательница Всемирного дня вышиванки и журналистка 33-летняя Леся Воронюк родом из Черновцов. В 2006-м она основала День вышиванки, который отмечают ежегодно в третий четверг мая. Во время учебы на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Воронюк вместе с другими студентами решила надеть вышитую блузу на занятия.

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