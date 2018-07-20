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пятница, 20 июля 2018 06:06

Вышел из СИЗО: За родственника Каськива внесли залог

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Вышел из СИЗО: За родственника Каськива внесли залог
Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив. Фото: Главком

Двоюродный брат бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива вышел из следственного изолятора.

За Александра Матковского внесли залог в сумме 2,6 млн гривен, пишет "Левый Берег".

Собеседник агентства не уточнил, кто именно внес за него залог, но склоняется к тому, что это были родственники.

23 июня суд арестовал двоюродного брата Каськива и установил залог в 2,6 млн гривен. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о более высокой сумме залога - более 17 млн гривен.

Александра Матковского подозревают в совершении преступления по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 27 (виды соучастников) УК Украины.

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Детективы НАБУ считают его причастным к хищению 259,2 млн гривен бюджетных средств. Кроме того, 21 июня 2018 г. о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено родному брату экс-главы "Госинвестпроекта" Александру Каськиву.

В 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В том числе таких, как "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Однако в связи с завладением на протяжении 2012-2014 годов 259,2 млн грн из выделенных 500 млн, указанные проекты так и не были реализованы.

В целом, как отметили в НАБУ, в совершении уголовного правонарушения, которое исследуется в рамках указанного уголовного производства, сейчас подозревают 9 человек.

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20
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