Вынуждены выбирать из людей олигархов, которые врут по телевизору - Кухта

Программный директор партии "Голос" Павел Кухта: Уровень доверия не увеличится, пока не будет сломана неформальная параллельная структура власти Фото: Тарас Подолян

Новая украинская политическая элита должна понимать исторический вызов.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал программный директор партии "Голос" Павел Кухта.

"Четверть века имели почти коммунистический строй. Формально было записано одно, а жили по другим правилам. Вправе голосовать за потенциальных представителей наших интересов, зато вынуждены выбирать из людей олигархов, которые врут по телевизору. Уровень доверия не увеличится, пока не будет сломана неформальная параллельная структура власти ", - сказал он.

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"Элита должна видеть людей, а не игры интересов различных групп. Уважать человеческое достоинство. Политики - не боги, а наемные работники, выполняющие определенную работу для общества. При этом должны быть профессиональными, разбираться в работе. Должны понимать исторический вызов, который стоит перед Украиной. Это модернизация общества, возвращение его к западному миру. Чтобы оно жило по таким же правилам и мало соответствующий уровень благосостояния, свободы и качества жизни. Также это отпор российской агрессии. Но завершиться она сможет только с изменениями в самой России ", - подчеркнул Кухта.

Полное интервью Павла Кухты читайте в следующем номере журнала "Країна".