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понедельник, 23 ноября 2020 17:49

"Выносили под" Show must go on": как прощались с Романом Виктюком
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Городской председатель Львова Андрей Садовый во время прощания с Романом Виктюком
Фото: Валерий Шмаков
С Романом Виктюком прощались на сцене первого академического украинского театра для детей и юношества
Роман Виктюк умер 17 ноября во Москве от осложнений коронавируса
Гроб с телом Романа Виктюка выносили из театра под песню "Show must go on" Фредди Меркьюри
Проститься с Романом Виктюком пришло немало львовян

Во внутреннем дворике Первого театра во Львове стоит с десяток людей. Некоторые держат цветы с черными лентами, вытирают слезы. Во дворе слышны звуки скорбной классической музыки из зала. Собрались здесь, чтобы проститься с актером и режиссером Романом Виктюком.

Скончался 17 ноября во Москве от осложнений коронавируса. Родом из Львова, здесь живет его семья. Завещал, чтобы похоронили в семейном склепе на Лычаковском кладбище рядом с родителями.

Роман Виктюк ставил спектакли в Вильнюсе, Одессе, Таллинне, Киеве, Риге, Москве. Был режиссером более 250 спектаклей. Самые известные - "Федра", "Мадам Баттерфляй", "Лолита", "Дама без камелий", "Служанки".

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Попрощаться с режиссером пришел директор и художественный руководитель театра Леся Курбаса во Львове Олег Цена. Стоит при входе в театр.

"Виктюк был нашим большим другом. Как бывал во Львове, приходил к нам. Мы также с радостью шли посмотреть на его творчество. Человек-фейерверк, человек-театр, целая эпоха. Вся его жизнь была театром с невероятной любовью к окружающим, к своему делу. Поражал тем, что, когда приходил к нам в театр и в своем авторитете, очень уважительно и трепетно ​​смотрел представления. Никогда не делал замечаний, которые мог делать человек такого масштаба. Наоборот, казалось, что смотрел и черпал от нас что-то для себя. Был простым, веселым и человечным. Во Львове его по-пацански тузилы (обнимали - Gazeta.ua)", - говорит Олег Цена.

Во двор заходит актер Андрей Водичев. Високий в черной одежде. В ухе серьга, через плечо висит сумка. Снимает шапку, едва сдерживая слезы.

"Давно знаю Романа Григорьевича, - говорит. - Пришел как-то на спектакль, где я играл и с тех пор мы часто виделись. Много говорили о профессии. Запомнилась история из его детства. Говорил, что на родительском дворе возле ратуши было дерево. Он малым привязывал веники к рукам. Залезал и прыгал в небо с криками: "Мама, я лечу". В последнее время созванивались с ним, потому что во Львов приезжать не мог. Осенью разговаривали и жаловался, что ненавидит технику. Она не может заменить живого человека, или город, который он любит. В этом разговоре признался в любви к Львову и мечтал наконец попасть сюда. Много говорил о своем театре и учениках. Своих актеров называл детьми и хотел, чтобы те любили друг друга и продолжали развиваться. В его большое сердце помещалось много людей ".

Церемония прощания в театре начинается в 12:00. Людей при входе в здание стает больше. Среди них и актер театра "Воскресение" Петр Микитюк.

Автор: Валерий Шмаков
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Люди провожают аплодисментами гроб с телом Романа Виктюка

"Наше знакомство продолжалось 38 лет, - рассказывает, поправляя очки. - Это был очень искренний, откровенный человек. Ребенок, который реагировал на все происходящее и всем поднимал настроение. Помню, как на фестивале "Золотой лев" в театре мы с ним сидели на балконе и шел спектакль грузинского театра. Имел с собой бутылку воды. Попивал, а затем капал на зрителей снизу. Говорю: "Роман, что ты делаешь?" "Ничего, ничего. То есть святая вода, она освящена, я ее пил", - ответил. Вся его жизнь была связана со Львовом и этим театром. В конце концов, сюда он и вернулся и это правильно. Последний раз виделся с ним четыре года назад. Встретились перед входом в театр, был в черном кожаном пальто до ног, что их не было видно. "Тихо тихо, тихо, Петр. Давай подойдем сюда и зайдем в театр, но только тихо. Потому что в театр надо входить с особой атмосферой и пиететом, потому что театр это - храм", - сказал Виктюк.

Поднимаемся тремя ступенями в холл театра и через распахнутую дверь заходим в зал под голос Романа Виктюка. Гроб с режиссером на сцене, вокруг него большие венки и много цветов. Позади большой баннер с фотографиями Романа, на которых изображены его роли в театре. Слева на стульях сидит семья. У гроба стоит сестра. Люди поочередно поднимаются на сцену, чтобы возложить цветы.

"Костел, церковь, церковь, церковь. И эти церкви сохраняют энергию сердцевины Львова. Я о Львове и о площади Рынок не только помню, я могу песни петь, стихи сочинять, это для меня все. Считаю, что жизнь во Львове была временами с какой-то сказки. У нас в доме все соседи на трех этажах всегда держали двери открытыми. Мы знали всех и обо всем. Если кто-то не успел выстоять очередь за хлебом, то мы делились. Помню те праздники, когда мне казалось, что на эту площадь сошелся весь город. И когда часы на ратуше бились, то все знали, что это их сердца бьются в один такт", - говорит Виктюк к собравшимся с экрана монитора на сцене. Организаторы похорон показывают отрывок из его интервью, в котором рассказывает о родном Львове.

Видео приостанавливают, с балкона театра поет грустную мелодию хор. На сцену по лестнице поднимается городской председатель Львова Андрей Садовый. Снимает маску, поправляет микрофон.

Автор: Валерий Шмаков
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"Он всегда мечтал вернуться во Львов. Каждая встреча с ним навсегда остается в памяти. Как-то с семьей имели с ним общий ужин. Любовь к людям и к Львову создала неповторимый микс и его хотелось слушать-слушать-слушать. Говорил, будто пел песню. Вряд ли кто-то мог понять прежде, что у него было в сердце. Полетел со Львова как птица и летал миром, а теперь снова вернулся сюда. О нем никогда нельзя будет говорить в прошлом. Это человек такого величия, который есть и принадлежит миру. Надеюсь, он понял этот мир, и мы его поймем".

После короткого перерыва к гробу подходит женщина на вид лет 70 с седыми короткими волосами. В руках держит прямоугольный портрет. Называется Марией.

"Я была одной из его первых студентов. К нему учиться меня привел отец в 1957 году, мы тогда только вернулись из-за границы. Он был блестящий педагог. Не было детей, которые у него занимались и не любили. Просто обожали, а девушки все влюблялись, ибо бил красавцем. С ним было интересно говорить. Я видела в нем огромную силу знаний, умений, подхода к людям", - рассказывает, поворачивая портрет с изображением отца и себя в зал. Объясняет, что вместе с папой пришла поклониться и поблагодарить за мир театра.

В художественного руководителя Львовского национального театра оперы и балета Василия Вовкуна во время речи дрожит голос.

"Его тело сегодня наконец навсегда возвращается во Львов. И в скорби сейчас мы еще больше осознаем его величие, уникальность, индивидуальность и большую украинскую душу. Многие испытывают грех за то, что во время независимости не вернули во Львов, или Киев. Может, мало возвращали на украинскую сцену. Планировали с ним постановку во Львовской национальные опере, но и это, к сожалению, не произошло", - вспоминает Вовкун.

После прощальных слов и речей гроб с телом Романа Виктюка выносят из театра под аплодисменты. Четверо мужчин приостанавливают его во дворе. Из колонок звучит песня The Show Must Go On британской рок-группы Queen. Присутствующие продолжают аплодировать и кричать: "Браво, Маэстро!" Через некоторое время похоронная процессия отправляется к церкви святого Андрея, а затем на Лычаковское кладбище, где и хоронят Романа Виктюка.

Российский актер Сергей Маковецкий перешел на украинский язык во время церемонии прощания с умершим режиссером Романом Виктюком в Москве. "Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне", - сказал Маковецкий, сообщает издание "КП".

Автор: Оксана КНЯЖИК Фото: Валерий Шмаков
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