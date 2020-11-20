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пятница, 20 ноября 2020 23:20

Российский актер перешел на украинский во время прощания с Виктюком

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Российский актер перешел на украинский во время прощания с Виктюком
На церемонии прощания с режиссером Романом Виктюком в Москве, 20 ноября 2020 года. Фото: РИА Новости

Российский актер Сергей Маковецкий перешел на украинский язык во время церемонии прощания с умершим режиссером Романом Виктюком в Москве.

"Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне", - сказал Маковецкий, сообщает издание "КП".

Он заявил, что Виктюк всегда "поднимал зрителей и артистов в небо" своей работой.

Режиссера провели в последний путь громкими аплодисментами.

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21 ноября гроб с телом отправят в родной город Виктюка - Львов. Церемония прощания пройдет в театре Первый театр и начнется в 10 утра в понедельник, 23 ноября. Отпевать артиста будут в Церкви святого Андрея. Похороны пройдут на Лычаковское кладбище в 15:00.

Роман Виктюк умер 17 ноября. Долгое время боролся с онкологией, сердце режиссера остановилось от осложнений, вызванных коронавирусом.

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