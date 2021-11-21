Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"

Скришот из фильма "Революция под прицелом" / Скришот из фильма на Youtube

Документальный фильм "Революция под прицелом" режиссера Елены Солодовниковой 21 ноября в День достоинства и свободы выложили на YouTube.

Режиссер рассказала, что когда делала фильм, хотела показать его так называемому поколению, которому во время революции достоинства было 9-10 лет, и которое эти события плохо помнят. Об этом пишет "Укринформ".

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Режиссер рассказала, что первоначально стремилась собрать мнения людей, которые делали Революцию, показать, как изменились или не изменились их взгляды с тех пор.

"Фильм снимали год назад, то есть, когда прошло семь лет со времени событий на Майдане. Затем обратились в Институт национальной памяти, получили поддержку, и от главы Института Антона Дробовича прозвучало мнение, что стоит записать не только тех, кто был на стороне Революции, но и их оппонентов. Когда начали искать людей, которые согласились бы на интервью, единственный, кто дал согласие - бывший командир роты "Беркут" Михаил Добровольский. Фильм вышел о противостоянии майдановцев и силовиков. Никто из них до сих пор не раскаялся", - сказала Солодовникова.

Она добавила, что вышедший на пенсию Добровольский продолжает судиться, не скрывается, живет в Киеве.

В фильме приняли участие Валерий "Индец", потерявший глаз в результате выстрела снайпера на улице Грушевского. Владимир Парасюк, поставивший Януковичу ультиматум об отказе от власти. Игорь Луценко, похищенный и избитый в лесу вместе с убитым Юрием Вербицким. Артем Скоропадский – свидетель пожара в Доме профсоюзов. Инна Плеханова – мать погибшего героя Небесной сотни. Олег Магалецкий, который вел переговоры с беркутовцами о прекращении насилия. Николай Кузнецов – преподаватель, которого вместе с сыном жестоко избили силовики.

Вышла заключительная серия исторического проекта "10 дней независимости Украины". Она посвящена революции достоинства.