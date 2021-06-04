Выкрыли преступников, которые вырубали деревья в заповеднике

В Хмельницкой области незаконно вырубили лес. Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области СБУ пресекла деятельность преступников, которые незаконно вырубали древесину в Национальном природном парке "Подольские Товтры" и в государственных и коммунальных лесхозах.

Местный предприниматель и четверо его сообщников организовали незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород. Их стоимость на черном рынке составляет 1 млн грн, сообщает СБУ.

Оперативники задержали пятерых фигурантов, когда они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.

Правоохранители провели 10 обысков по месту жительства участников группы и на объектах лесного хозяйства. Изъяли крупную партию лесопродукции, черновые записи, содержащие доказательства противоправных действий и грузовую технику со спецоборудованием.

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Всем задержанным сообщили о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

В Волынской области Нацполиция разоблачила преступную деятельность должностных лиц, допустивших незаконную вырубку лесных насаждений. Ущерб, нанесенный государству чиновниками, оценивается в сумму 17 млн ​​грн.