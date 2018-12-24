Выборы в ОТГ: участники сообщают о нарушениях на участках

Тимошенко заявляет, что победила ее партия Фото: ВЛАСНО.info

Представители БПП и ВО "Батьківщина" заявляют о нарушениях во время выборов местных глав и депутатов в объединенных территориальных громадах.

В частности, во львовской ячейке "БПП "Солидарность" заявили, что на выборах в Лопатинскую ОТГ, на участке №461006 в пгт. Лопатин два члена избирательной комиссии от партии УКРОП проголосовали дважды.

На выборах в Дядьковицьку ОТГ на участке №560678 в кабинке для голосования вместе с избирателем находилось еще несколько человек. Члены избирательной комиссии никак не реагировали на это нарушение.

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Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила победила на выборах в объединенных территориальных громадах.

"Абсолютное первое место с большим отрывом с результатом 35,7% заняла партия "Батьківщина". На втором месте с результатом 22,7% - "Блок Петра Порошенко", - сообщила Тимошенко.

Зато партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сообщила, что по результатам экзит-полов, проведенных штабами партии, более чем в 40 процентах ОТГ на выборах лидируют кандидаты, представляющие БПП.

23 декабря в 78 объединенных территориальных громадах в 13 областях прошли местные выборы глав и депутатов - в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ. После этих выборов в Украине будут действовать 805 ОТГ, в состав которых вошли более 3700 сельских, поселковых, городских советов. Всего в Украине создано 874 ОТГ.