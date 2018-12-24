Выборы в ОТГ: участники сообщают о нарушениях на участках

 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 5112
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1170
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1989
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1017
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1098
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 729
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4194
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2268
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4284
Фото
Все фото
15
9
11
12
7
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Видео
Все видео
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1170
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1017
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1539
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1521
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 13:41

Выборы в ОТГ: участники сообщают о нарушениях на участках

  Комментировать
Выборы в ОТГ: участники сообщают о нарушениях на участках
Тимошенко заявляет, что победила ее партия Фото: ВЛАСНО.info

Представители БПП и ВО "Батьківщина" заявляют о нарушениях во время выборов местных глав и депутатов в объединенных территориальных громадах.

В частности, во львовской ячейке "БПП "Солидарность" заявили, что на выборах в Лопатинскую ОТГ, на участке №461006 в пгт. Лопатин два члена избирательной комиссии от партии УКРОП проголосовали дважды.

На выборах в Дядьковицьку ОТГ на участке №560678 в кабинке для голосования вместе с избирателем находилось еще несколько человек. Члены избирательной комиссии никак не реагировали на это нарушение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в ОТГ: где явка была самой высокой

Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила победила на выборах в объединенных территориальных громадах.

"Абсолютное первое место с большим отрывом с результатом 35,7% заняла партия "Батьківщина". На втором месте с результатом 22,7% - "Блок Петра Порошенко", - сообщила Тимошенко.

Зато партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сообщила, что по результатам экзит-полов, проведенных штабами партии, более чем в 40 процентах ОТГ на выборах лидируют кандидаты, представляющие БПП.

23 декабря в 78 объединенных территориальных громадах в 13 областях прошли местные выборы глав и депутатов - в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ.

После этих выборов в Украине будут действовать 805 ОТГ, в состав которых вошли более 3700 сельских, поселковых, городских советов. Всего в Украине создано 874 ОТГ.

Украинская правда
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы в ОТГ: участники сообщают о нарушениях на участках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Мэрайя Кэри не хочет рожать

Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

Самое читаемое
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 46158
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 33130
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 18333
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 13095
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
 4 Просмотров: 10143
Общество
"Решили поиграть в проституток и проиграли" - выбирают самый нелепый заголовок года
"Решили поиграть в проституток и проиграли" - выбирают самый нелепый заголовок года Просмотров: 162
Где будут встречать Новый год украинцы - соцопрос
Где будут встречать Новый год украинцы - соцопрос Просмотров: 234
Польша может потерять полмиллиона украинских работников
Польша может потерять полмиллиона украинских работников Просмотров: 3609
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
РПЦ боится терять свои церкви в Украине 3 Просмотров: 2349
Дожди и снегопады: как начнется неделя
Дожди и снегопады: как начнется неделя Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
4
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
3
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
2
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
2
Большинство украинцев стали хуже жить - исследование
Голосов: 31341
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua