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пятница, 14 мая 2021 11:55

"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол

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&quot;Вы получили только что иск. Я вас засужу&quot; - Гордон пригрозил Черновол
Дмитрий Гордон пригрозил судебным иском Татьяне Черновол. Фото: скрин с видео

Журналист Дмитрий Гордон поспорил с экс-нардепом Татьяной Чорновол и пригрозил судебным делом.

Это произошло вечером 13 мая в эфире ток-шоу "Право на власть".

Конфликт между ними возник из-за обвинений Гордона со стороны Чорновол в российском шпионаже.

Разговор касался событий 7-летней давности: освобождения Мариуполя, похищения активиста Дмитрия Булатова и отрезания ему уха, роли Виктора Медведчука и Петра Порошенко в различных событиях.

Когда градус дискуссии стал расти, Гордон пригрозил Черновол судебным иском.

"Вы хотите сказать, что я агент российский Что вы хотите сказать? Скажите это вслух", - потребовал Гордон.

Получив утвердительный ответ от Татьяны Чорновол, он сказал: "Вы получили уже иск только что. Я вас засужу".

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"То есть вы уже с Порошенко судиться не будете, вы будете судиться со мной?" - ответила она.

На что Гордон ответил, что будет счастлив судиться с Петром Порошенко.

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет подан первый иск за клевету против Дмитрия Гордона.
Это ответ на высказывания Гордона 7 мая в эфире ток-шоу Шустера "Свобода слова" о том, что якобы руководство Украины в 2014 году в сговоре с Путиным планировало сдать российской армии город Мариуполь.

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