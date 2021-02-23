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среда, 24 февраля 2021 07:39

Ввели адаптивный карантин: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня

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Кабмин вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля. Решение вступает в силу 24 февраля.

В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидситуации.

Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений. Ее смогут внедрить по всей Украине, если будет достигнуто 2 показателя: уровень заболеваемости ОРВИ минимум в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога; коэффициент выявленных случаев не будет превышать 5% от количества тестирований. Сейчас в Украине нет зеленых зон.

Желтая зона предусматривает:

- масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

- массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала на 50% и при выделении 4 кв. м пространства для одного человека;

- кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более 50% и соблюдением шахматного порядка мест;

- разрешенная работа учебных заведений;

- заведения питания могут работать до 24 часов;

- перевозка пассажиров во всех видах транспорта в количестве, не превышающем число мест для сидения;

- разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

Автор: moz.gov.ua
 

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 определенных показателей будут превышать норму и есть угроза коллапса медицинской системы. Речь о:

- загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;

- рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестирований за 7 дней на 100 тыс. населения;

- коэффициент выявленных случаев Covid-19 среди протестированных более 20%.

Оранжевая зона вводится, если в течение недели норма будет превышать 1 из этих показателей. Она не имеет дополнительных ограничений.

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Пандемия коронавируса в мире завершится не ранее, чем в начале 2022 года. Сейчас ученые знают о коронавирусе больше, чем при его появлении в 2020 году.

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Дата
24
февраля

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