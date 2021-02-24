Конец близко. ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии Сovid-19

Пандемия коронавируса близка к завершению. Фото: Reuters

Пандемия коронавируса в мире завершится не ранее, чем в начале 2022 года.

Сейчас ученые знают о коронавирусах больше, чем при его появлении в 2020 году, рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR.

И хотя коронавирус продолжит свое распространение, однако необходимости в жестких ограничениях уже не будет - хотя, конечно, это все предположения, поскольку точный исход событий пока определить невозможно

При этом, по мнению Клюге, новые мутации коронавируса является нормой, потому что он пытается адаптироваться к человеку.

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В Украине начали много различных программ после того, как удалось получить от Газпрома $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Однако, когда началась пандемия Covid-19, все они были ограничены.