Вторая страна ЕС не стала закрывать границы для украинцев

Две страны ЕС – Кипр и Эстония – открыты для украинцев. Фото: pixabay.com

Эстония не будет закрывать границы украинским туристам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", – написал глава МИД.

Кулеба добавил, что МИД продолжает сотрудничество с партнерами ради свободы путешествий украинцев.

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Первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев, стала Кипр. Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также изъяли Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.