ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео

САУ "Богдана" была впервые продемонстрирована в 2018 году Фото: defence-ua.com

На полигоне Широкий Лан продолжаются заводские огневые испытания 155-мм украинской колесной самоходной гаубицы "Богдана".

Их цель - сверить реализованные конструкторские решения в этом опытном образце артиллерийского вооружения с требованиями техзадания, сообщает "Милитарный". Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди - дальнейшие испытания.

По словам представителя ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", которого привлекли к текущему этапу стрельбы, изюминкой "Богданы" является ствол, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании. Он адаптирован под стрельбу боеприпасами НАТО. Разработчиком декларируется дальность выстрела до 40 км обычными снарядами и до 60 км при применении активно-реактивных боеприпасов. Ожидается установка полноценной цифровой системы управления огнем и автомата зарядки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителей южной области просят не паниковать: ВСУ проведут учения

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" калибром 155-мм разрабатывается на основании совместного решения Минобороны и публичного акционерного общества "Краматорский завод тяжелого станкостроения" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу с февраля 2016 года. Впервые украинский образец показали 14 июля 2018-го, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" могли увидеть все желающие во время военного парада в честь Дня Независимости Украины. Предполагалось, что ОКР "Богдана", на которую уже потрачено 140 млн. грн, будет завершена в 2020 году.