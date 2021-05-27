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четверг, 27 мая 2021 17:39

Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему "Богдана" - фото
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САУ "Богдана" была впервые продемонстрирована в 2018 году
Фото: defence-ua.com
САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовскому 155-мм калибре. Первый парадный образец со "старым" дульным тормозом
Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуживающего боевой машины
155 мм САУ 2С22 "Богдана" в цехе КЗТС. Сентябрь 2020 год
На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и, возможно, автомат заряжания

На полигоне Широкий Лан начались испытания 155-мм украинской колесной самоходной гаубицы "Богдана". Уже осуществлено более 50 выстрелов.

Предварительные испытания проводятся для оценки реальных возможностей вооружения и соответствия определенным требованиям. Они проходят при участии и под контролем представителей Министерства обороны Украины, пишет Defense Express.

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" калибром 155-мм разрабатывается на основании совместного решения Минобороны и публичного акционерного общества "Краматорский завод тяжелого станкостроения" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу с февраля 2016 года.

Впервые украинский образец показали 14 июля 2018-го, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" могли увидеть все желающие во время военного парада в честь Дня Независимости Украины. Предполагалось, что ОКР "Богдана", на которую уже потрачено 140 млн. грн, будет завершена в 2020 году.

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Однако этого не произошло. Темп разработки был потерян, в частности, из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий. Следствием стали судебные "разборки" между заводом и Минобороны по поводу срыва сроков выполнения ОКР.

В сентябре 2020-го были получены решения апелляционного суда, срыв графика испытаний "Богданы" произошел не по вине предприятия, а учитывая отсутствие необходимых боеприпасов. В ноябре 2020 года по итогам судебных решений Минобороны согласилось заключить дополнительное соглашение на продление действия контракта без применений штрафных санкций.

"Эта артсистема нужна украинской армии", - заявлял заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.

Для предварительных испытаний САУ "Богдана", применяются как 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и 155-мм артиллерийские снаряды, которые были закуплены в чешской компании Excalibur Army.

Закупка 155 мм современных боеприпасов в Excalibur Arm сняла любые препятствия перед разработчиками САУ "Богдана", чтобы доказать МОУ соответствие разработки требованиям тактико-технического задания и конкурентность решений и технологий, которые воплощены в проектах.

Эти 155 мм артиллерийские снаряды большой дальности предназначены для использования современной буксируемых и самоходной артиллерией с длиной ствола в 39, 45 и 52 калибров. Дальность стрельбы этими боеприпасами в наиболее продвинутых САУ составляет до 44 км.

Боеприпасы закуплены для всех этапов предварительных испытаний - проверки основных параметров орудия, включая дальностью, а также по проверке устойчивости ствола пушки на настрел.

К испытаниям на Ширлани раньше с САУ "Богдана" было сделано лишь семь выстрелов, включая гидро- и холостыми выстрелами.

На Ровенском военном полигоне состоялись испытания чешских снарядов. Дефицит таких снарядов в Украине возник из-за пожара на военных складах. Артиллерийское подразделение испытал 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира".

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