Украинские военные испытали чешские снаряды

На Ровенском военном полигоне состоялись испытания чешских снарядов.

Дефицит таких снарядов в Украине возник из-за пожара на военных складах, сообщает Министерство обороны.

"Артиллерийское подразделение испытало 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира", - говорится в сообщении.

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Минобороны заключило государственный контракт на закупку боеприпасов этого типа в Чехии.

"Снаряды закупили по самой низкой цене и как фактически новые. Срок их хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов", - сказано в сообщении.

Украинские военные провели осмотр боеприпасов. В рамках проверки осуществили 16 выстрелов. Каждый из них сработал штатно.

"Все показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы соответствуют заявленным техническим характеристикам", - добавили в Минобороны.

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