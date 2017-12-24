ВСУ опровергла российский фейк об украинском дизертиром

Военные не предавали родину. Фото: "5 канал"

Российские СМИ распространили информацию об украинском военнослужащем, который попросил статус беженца на пограничном пункте в Брянской области.

О дизертире сообщило агентство ТАСС. Военный якобы служил по контракту и самовольно оставил часть. Поступок объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской воинской части.

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Генеральный штаб ВСУ эту информацию опроверг.

"Информация, что украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в сообщении Генштаба.

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