ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных РФ территорий

 
Ексклюзивы
1/5
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 162
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 306
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 306
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 4446
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 855
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 450
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 1359
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 675
Фото
Все фото
25
5
14
9
4
На выставке показали историю украинского воинства со времен Киевской Руси
На выставке показали историю украинского воинства со времен Киевской Руси
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Украинские полярники приобрели легендарный ледокол: просят помочь с названием
Украинские полярники приобрели легендарный ледокол: просят помочь с названием
21 серпня День янгола святкують лише чоловіки
21 серпня День янгола святкують лише чоловіки
Советскую инсталляцию перенесли с Аллеи Героев Небесной Сотни и поставили под охрану
Советскую инсталляцию перенесли с Аллеи Героев Небесной Сотни и поставили под охрану
Видео
Все видео
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 513
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 162
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 450
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1701
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 765
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 306
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
воскресенье, 22 августа 2021 17:36

ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных РФ территорий

  Комментировать
ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных РФ территорий
Украинская армия должна готовиться к освобождению оккупированных территорий. Фото: pixabay.com

Чтобы быть готовыми к ведению наступательных операций при освобождении оккупированных Россией территорий Украины, ВСУ должны развиваться и совершенствовать свою тактику.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время IV Международного форума "Украина 30. Защитники".

"Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо - соответствующее вооружение, соответствующее военную технику. ВСУ должны переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь, и главное - подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", - цитирует Залужного "Укринформ".

Общество не должно забывать, что в стране идет война, и помнить настоящих героев, которые отдали жизнь ради других, подчеркнул главнокомандующий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты изрешетили пулями украинские позиции

Украина также должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора.

"Государство в этом случае должен сделать все, чтобы ВСУ могли выполнить поставленную задачу. Общество в этом случае должен верить в победу и верить ВСУ", - отметил Залужный.

Он напомнил, что Россия не останавливает проведения информационно-психологической операции и влияние, в том числе на ключевых лиц, принимающих государственные решения.

Государство должно продолжать работу по выявлению тех источников, через которые враг распространяет дезинформацию и манипулирует фактами в своих интересах, считает военный.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных РФ территорий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Машина спасла президента при покушении

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 22699
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
11
 Просмотров: 17892
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 4590
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 4455
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 4095
Общество
Эвакуация из Кабула и репетиция парада - как прошла неделя в фото
Эвакуация из Кабула и репетиция парада - как прошла неделя в фото
10
 Просмотров: 54
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
 Просмотров: 81
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
 Просмотров: 180
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
 Просмотров: 342
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
16
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
3
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
3
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
1
В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам
Голосов: 56987
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть