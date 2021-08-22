ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных РФ территорий

Украинская армия должна готовиться к освобождению оккупированных территорий. Фото: pixabay.com

Чтобы быть готовыми к ведению наступательных операций при освобождении оккупированных Россией территорий Украины, ВСУ должны развиваться и совершенствовать свою тактику.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время IV Международного форума "Украина 30. Защитники".

"Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо - соответствующее вооружение, соответствующее военную технику. ВСУ должны переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь, и главное - подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", - цитирует Залужного "Укринформ".

Общество не должно забывать, что в стране идет война, и помнить настоящих героев, которые отдали жизнь ради других, подчеркнул главнокомандующий.

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Украина также должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора.

"Государство в этом случае должен сделать все, чтобы ВСУ могли выполнить поставленную задачу. Общество в этом случае должен верить в победу и верить ВСУ", - отметил Залужный.

Он напомнил, что Россия не останавливает проведения информационно-психологической операции и влияние, в том числе на ключевых лиц, принимающих государственные решения.

Государство должно продолжать работу по выявлению тех источников, через которые враг распространяет дезинформацию и манипулирует фактами в своих интересах, считает военный.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.