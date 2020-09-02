ВСП уволил четырех судей

ВСП приняла уволить в отставку четырех судей. Фото: Reuters

Высший совет правосудия приняла уволить в отставку четырех судей.

Об этом сообщает пресс служба ВРУ.

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"Высший совет правосудия приняла уволить в отставку: - Бабича Сергея Васильевича - от должности судьи Романовского районного суда Житомирской области - Яресько Андрея Владимировича - с должности судьи Луганского апелляционного суда - Гумбатова Владимира Алиевича - с должности судьи Бородянского районного суда Киевской области - Пантилус Елену Павловну - с должности судьи Приазовского районного суда Запорожской области ", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия рассмотрела и вернула назад ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия. Ходатайство подала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, поскольку председателя суда могут привлечь к уголовной ответственности.