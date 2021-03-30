Вслед за Канадой. Австралия ввела санкции против России

Австралия тоже ввела санкции против РФ. Фото: Украинская правда

Австралия заявила о введении санкций против четырех компаний и одного гражданина России, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", – говорится в заявлении австралийского Министерства иностранных дел.

Санкции введены в координации с Канадой, которая уже объявила о них ранее. Они также согласуются с введенными Великобританией и Евросоюзом.

На данный момент в санкционных списках Австралии против России за оккупацию Крыма находятся 168 физических лиц и 52 компании.

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Министерство иностранных дел Канады ввело новые санкции против России из-за оккупации Крыма. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании.