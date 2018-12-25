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вторник, 25 декабря 2018 11:06

Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки

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Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Вселенский патриарх рассказал о конфетах от Порошенко Фото: LIGA.net

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал обвинения Москвы в получении взятки за предоставление украинской православной церкви автокефалии.

Об этом Варфоломей заявил во время встречи с детьми. Об этом сообщает apostrophe.ua.

"Хотя Российская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за предоставление этой автокефалии, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко", - сказал он.

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Патриарх добавил, что президент Украины Петр Порошенко "от большой радости" отправил во Вселенский Патриархат пакеты конфет со своей фабрики.

Пророссийские СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что президент Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление украинской православной церкви автокефалии. Однако, эта информация ни разу не подкреплялась фактами.

15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве проходил Объединительный собор Украинских православных церквей.

apostrophe.ua
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