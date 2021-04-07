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четверг, 08 апреля 2021 06:01

"Все предрассудки - ложь" - сегодня отмечаем Собор Архангела Гавриила

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8 апреля православные и греко-католики отмечают Собор Архангела Гавриила. По народному календарю, день Василия или Гавриила благовестия.

Архангел Гавриил и Михаил занимают особое место в православии. Они являются вестниками Божьими, рассказал Gazeta.ua священнослужитель Православной церкви Украины отец Роман.

"Именно Гавриил явился к Деве Марии и возвестил ей о том, что она зачала и родит Спасителя всех праведных христиан - Сына Божьего. Праздник Благовещение отмечают 7 апреля", - пояснил священник.

Автор: pinterest.com
  Архангел Гавриил возвещает Богородицу о том, что она станет матерью Божьей.
Архангел Гавриил возвещает Богородицу о том, что она станет матерью Божьей.

В этот день верующие должны прийти в храм на службу и обращаться в молитвах к Архангелу Гавриилу. Просят послать богатый медовый урожай, исцелить от недугов, защитить во время купания в природных водоемах, уберечь охотников в лесу от диких зверей, скот - от болезней, семью - от злых наветов.

"Особых традиций празднования нет. Однако, как и на все церковные праздники, надо прийти в церковь, отстоять службу и молиться", - говорит отец Роман.

По народным поверьям, что 8 апреля Архангел спускается с неба, ходит среди людей на земле, слушает их желания и некоторые из них обязательно выполняет.

Также существуют приметы, что любое начатое в этот день дело будет провальным, нельзя заниматься тяжелой физической работой и рукоделием. Говорят, 8 апреля рождаются на свет физически ослабленные дети. Кроме этого, нельзя злоупотреблять едой и алкоголем, занимать деньги.

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Погодные приметы на 8 апреля:

- Если до сегодняшнего дня ива зацвела, то пчеловодам уже можно ульи на пасеках выставлять.

- Если в день Гавриила зазеленела черемуха, значит, можете уже сажать картофель.

"В интернете есть много информации о том, что можно делать в этот праздник, а что нет. Все ложь, не знаю, кто это придумал. Не надо верить в те предрассудки, которые придумали в народе", - отмечает отец Роман.

7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. По Евангелию, от Луки Бог послал Архангела Гавриила в город Назарет к Деве Марии. Архангел сообщил, что она станет матерью Божьей, а сына должна назвать Иисусом. Этот праздник символизирует весть о начале освобождения людей от грехов. Символ Благовещение - белая лилия.

Автор: Лилия МЫЦКО
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