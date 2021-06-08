"Все подтверждает, что ракету поставляла РФ" - Bellingcat о катастрофе MH17

Журналисты Bellingcat видели больше доказательств, чем те, что представили в суде. Фото: hromadske

Доказательства по делу о катастрофе MH17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила именно российская ракета, а РФ поставляла оружие.

В версии следствия для этого достаточно подтверждений, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает DW.

"Мы видели множество взаимно подтверждающих доказательств. Не существует другого объяснения кроме факта того, что Россия предоставила оружие, из которого сбили самолет и убили 298 человек. Если бы РФ хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается", - сказал он.

По словам Грозева, в Bellingcat видели больше доказательств, чем те, что представили в суде. Журналисты изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждое спутниковое фото, пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК "Бук".

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.